Какие туристические направления открыты для граждан Азербайджана

1. Стамбул, Турция

Город контрастов Стамбул прекрасен в любое время года, а начало зимы - идеальное время для его посещения. Особенно если вы планируете ознакомиться с историческими достопримечательностями, так как туристический наплыв намного меньше и не нужно будет стоять в бесконечных очередях за билетами. Ко всему прочему вас приятно обрадует погода, позволяющая гулять по городу и изучать его историю по старинным улочкам и домам, а фотографии, сделанные в осеннем Стамбуле, однозначно украсят страницы в социальных сетях. Билет в жемчужину Босфора на Aviasales.az обойдется вам в сумму начиная от 158 AZN.

Какие документы нужны гражданам Азербайджана для въезда в Турцию:

- справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия, или справка об отрицательном результате экспресс-теста на антигены к коронавирусу, проведенного не более чем за 48 часов;

- указанные требования не относятся к пассажирам младше 12 лет; пассажирам со свидетельством о вакцинации от COVID-19 (ковид-паспорт), в котором указано, что вакцинация была проведена не менее чем за 14 дней до въезда; пассажирам со свидетельством о выздоровлении от COVID-19, выданным не более чем за 6 месяцев до прибытия (сертификат иммунитета);

- специальная анкета на въезд, предъявляемая при регистрации и по прибытии.

2. Тбилиси, Грузия

Считается, что именно зима лучшее время для поездки в Тбилиси и знакомства с грузинской культурой и историческими достопримечательностями, которых в столице Грузии множество, так как ее история многовековая и очень интересная. Если вы собираетесь в Тбилиси впервые, то влюбитесь в город с первого взгляда, так же, как и в потрясающее грузинское гостеприимство, вкусную национальную кухню, вино и непередаваемую словами городскую атмосферу, хорошо знакомые и любимые постоянными гостями Тбилиси, билет в который из Баку на Aviasales.az обойдется вам в cумму начиная от 137 AZN. Согласитесь, что предложение довольно выгодное?!

Для въезда в Грузию гражданам Азербайджана нужны нижеприведенные документы:

- документ, подтверждающий полный курс (2 дозы) вакцины, признанной ВОЗ (AstraZeneca (Vaxzevria), AZD1222 (SK Bioscience Co Ltd.), Covieshield, Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm and Sinovac);

- также разрешен въезд пассажирам с положительным результатом теста на COVID-19, выданным не более чем за 100 дней до прибытия, и сертификатом о вакцинации против COVID-19, подтверждающим, что они получили одну дозу не менее чем за 14 дней до прибытия, который должен быть оформлен на английском языке;

- оnline-форма (для невакцинированных) плюс справка на английском языке о ПЦР-тесте, проведенном в течение 72 часов до поездки в Грузию (пассажирам младше 10 лет разрешается въезжать в Грузию без ПЦР-теста).