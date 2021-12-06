Какие туристические направления открыты для граждан Азербайджана фото
Зима - наиболее выгодное время для отпуска, так как в этот период отдых намного дешевле, чем в теплое время. Если вы предпочитаете отдых именно в зимние месяцы летнему отпуску или просто не успели отдохнуть минувшим летом, то начинайте планировать свой ближайший полет уже сейчас с помощью Aviasales.az, где сможете найти и приобрести авиабилеты онлайн по самым выгодным ценам, а затем отправиться в отпуск своей мечты.
Какие туристические направления открыты для граждан Азербайджана
1. Стамбул, Турция
Город контрастов Стамбул прекрасен в любое время года, а начало зимы - идеальное время для его посещения. Особенно если вы планируете ознакомиться с историческими достопримечательностями, так как туристический наплыв намного меньше и не нужно будет стоять в бесконечных очередях за билетами. Ко всему прочему вас приятно обрадует погода, позволяющая гулять по городу и изучать его историю по старинным улочкам и домам, а фотографии, сделанные в осеннем Стамбуле, однозначно украсят страницы в социальных сетях. Билет в жемчужину Босфора на Aviasales.az обойдется вам в сумму начиная от 158 AZN.
Какие документы нужны гражданам Азербайджана для въезда в Турцию:
- справка об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до прибытия, или справка об отрицательном результате экспресс-теста на антигены к коронавирусу, проведенного не более чем за 48 часов;
- указанные требования не относятся к пассажирам младше 12 лет; пассажирам со свидетельством о вакцинации от COVID-19 (ковид-паспорт), в котором указано, что вакцинация была проведена не менее чем за 14 дней до въезда; пассажирам со свидетельством о выздоровлении от COVID-19, выданным не более чем за 6 месяцев до прибытия (сертификат иммунитета);
- специальная анкета на въезд, предъявляемая при регистрации и по прибытии.
2. Тбилиси, Грузия
Считается, что именно зима лучшее время для поездки в Тбилиси и знакомства с грузинской культурой и историческими достопримечательностями, которых в столице Грузии множество, так как ее история многовековая и очень интересная. Если вы собираетесь в Тбилиси впервые, то влюбитесь в город с первого взгляда, так же, как и в потрясающее грузинское гостеприимство, вкусную национальную кухню, вино и непередаваемую словами городскую атмосферу, хорошо знакомые и любимые постоянными гостями Тбилиси, билет в который из Баку на Aviasales.az обойдется вам в cумму начиная от 137 AZN. Согласитесь, что предложение довольно выгодное?!
Для въезда в Грузию гражданам Азербайджана нужны нижеприведенные документы:
- документ, подтверждающий полный курс (2 дозы) вакцины, признанной ВОЗ (AstraZeneca (Vaxzevria), AZD1222 (SK Bioscience Co Ltd.), Covieshield, Janssen, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm and Sinovac);
- также разрешен въезд пассажирам с положительным результатом теста на COVID-19, выданным не более чем за 100 дней до прибытия, и сертификатом о вакцинации против COVID-19, подтверждающим, что они получили одну дозу не менее чем за 14 дней до прибытия, который должен быть оформлен на английском языке;
- оnline-форма (для невакцинированных) плюс справка на английском языке о ПЦР-тесте, проведенном в течение 72 часов до поездки в Грузию (пассажирам младше 10 лет разрешается въезжать в Грузию без ПЦР-теста).
3. Дубай, ОАЭ
Продлить лето вы сможете в Дубае – здесь зимой погода становится намного комфортнее и отлично подходит для пляжного отдыха; здесь вы сможете получить идеальный загар, увидеть поражающую воображение невероятную архитектуру, насладиться брендовым шопингом, а также посетить многочисленные парки аттракционов, грандиозные аквапарки и стать участником необычных экскурсий. В Дубае вас будет ждать яркий насыщенный отдых и незабываемые впечатления – стоимость билета по приемлемой цене составит от 267 AZN.
При поездке в Дубай у вас при себе должны быть следующие документы:
- печатный вариант медицинской справки (на арабском или английском языке) с отрицательным результатом сделанного не более чем за 72 часа до вылета рейса в Дубай ПЦР-теста;
- наличие билета в следующий пункт назначения;
- наличие медицинской страховки и регистрации в приложении «COVID-19 DXB Smart App», которую следует осуществить до или по прибытии в Дубай.
4. Париж, Франция
Париж зовет, привлекает и манит вне зависимости от времени года, но именно зима может оказаться самым удачным сезоном для поездки в город любви, окрашенный в волшебные цвета зимнего времени. Зимние парки и сады французской столицы восхитительны, как и царящая на каждом шагу романтическая атмосфера, которая подарит вам яркие эмоции. У вас романтический настрой? Тогда обязательно приобретите на Avisales.az билет в сказочный Париж по доступной цене начиная от 155 AZN.
При планировании путешествия во Францию гражданам Азербайджана следует иметь следующие документы:
Документы для поездки, если вы вакцинированы:
- документ, подтверждающий вакцинацию 2 дозами вакцинами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств; в их число входят следующие вакцины - Astrazeneca, Johson&Johnson, Moderna и Pfizer.
- заявление, которое следует загрузить с сайта МВД Франции по следующей ссылке и заполнить.
Если вы не вакцинированы, то вы можете полететь из Азербайджана во Францию только при наличии веской на то причины.
Также невакцинированным лицам требуется наличие отрицательного результат ПЦР-теста, сделанного менее чем за 72 часа до рейса, или антигенного теста, сделанного менее чем за 48 часов до рейса. Вместо отрицательного результата теста также можно предъявить справку о выздоровлении, выданную более одиннадцати дней и менее шести месяцев назад (сертификат иммунитета), плюс заявление, линк на которое представлен выше.
5. Киев, Украина
В этот период украинскую столицу уже окутывает зимняя сказка, но это не значит, что, прилетев в Киев, вам следует закутаться в плед и не выходить из отеля. Наоборот! Здесь вы найдете множество интереснейших мест на любой вкус, где отлично отдохнете как дружной компанией, так и в семейном кругу. Вас ждет не только необыкновенная уютная атмосфера, но и красивейшие парки, познавательные экскурсии, знакомство с достопримечательностями и еще много чего интересного. Готовы к запоминающемуся отдыху? Тогда этот город именно для вас – стоимость выгодного билета из Баку в Киев составит сумму начиная от 87 AZN.
Для поездки в Киев гражданам Азербайджана понадобятся следующие документы:
- полис страхования, покрывающего расходы, связанные с лечением от COVID-19, обсервацией, действительный на весь срок пребывания в Украине;
- документ, подтверждающий получение одной или нескольких доз вакцины от COVID-19, одобренных ВОЗ для применения: Pfizer / BioNTech, Johnson & Johnson's Janssen, AstraZeneca / Vaxzevria, AstraZeneca / Covishield (India), AstraZeneca / SKBio (South Korea), Moderna / Spikevax, Sinopharm (Vero Cell), CoronaVac (Sinovac);
- или иностранный ковид-сертификат, подтверждающий вакцинацию включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в ЧС вакцин, отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или выздоровление лица от COVID-19 (сертификат иммунитета);
- или отрицательный результат экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 (RAT, Ag), сделанный не более чем за 72 часа до въезда;
- или отрицательный результат теста на COVID-19 методом ПЦР, проведенный не более чем за 72 часа до въезда (лицам, не достигшим 12 лет, не требуется предъявление справки о прохождении теста, сертификата о вакцинации и самоизоляция).
Отличных вам зимних каникул и незабываемых впечатлений!
*Цены на билеты, указанные в статье, актуальны на момент написания материала.