Несколько минут назад в военном аэропорту Эребуни приземлился специальный самолет Минобороны России, который доставил в Ереван представителей российской комиссии по демаркации и делимитации, а значит, процесс демаркации и делимитации начнется на этой неделе. Об этом пишет газета «Грапарак».

В статье отмечается, что пока не известно, кем будет представлена Армения в демаркационной комиссии. Предполагается, что работу комиссии возглавит бывший командующий российскими миротворцами в Карабахе генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

Начальник главного управления информации и по связям с общественностью Минобороны Армении Геворг Алтунян не стал комментировать это сообщение, заявив, что 90% функций Минобороны являются секретными.