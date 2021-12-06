Байрамов и Чавушоглу обсудили реализацию трехсторонних соглашений

В среду, 8 декабря, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Азербайджана.

В министерстве отметили, что главы ведомств обсудили последнюю ситуацию в регионе, в том числе выполнение обязательств трехсторонних соглашений.

Стороны обменялись мнениями по реализации платформы сотрудничества в формате «3+3» с участием стран региона, а также обсудили предстоящую внеочередную встречу министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества, которая пройдет в Пакистане.