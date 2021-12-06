Азербайджан и Иран обсуждают вопросы сферы транспорта

Накануне haqqin.az сообщал, что Азербайджан и Иран договорились о строительстве нового автомобильного моста через реку Астарачай. Заместитель министра дорог и градостроительства Исламской Республики Хайруллах Хадеми заявил, что строительство моста осуществляется с целью увеличения транспортных потоков и международного транзита между двумя странами. Четырехполосный мост будет иметь протяженность 97 метров.

И сегодня Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана сообщило haqqin.az подробности этого проекта. Азербайджанская делегация во главе с заместителем министра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумматовым уже посетила иранский город Астара для обсуждения с иранской стороной вопросов, связанных с транспортной сферой.