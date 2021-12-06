Азербайджан и Иран обсуждают вопросы сферы транспорта
Накануне haqqin.az сообщал, что Азербайджан и Иран договорились о строительстве нового автомобильного моста через реку Астарачай. Заместитель министра дорог и градостроительства Исламской Республики Хайруллах Хадеми заявил, что строительство моста осуществляется с целью увеличения транспортных потоков и международного транзита между двумя странами. Четырехполосный мост будет иметь протяженность 97 метров.
И сегодня Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана сообщило haqqin.az подробности этого проекта. Азербайджанская делегация во главе с заместителем министра цифрового развития и транспорта Рахманом Гумматовым уже посетила иранский город Астара для обсуждения с иранской стороной вопросов, связанных с транспортной сферой.
На встрече с делегацией во главе с замминистра дорог и градостроительства Ирана Хайруллахом Хадеми были обсуждены финансовые, пограничные, таможенные и экологические вопросы, связанные с «Меморандумом о взаимопонимании по строительству автомобильного моста и пешеходного перехода через реку Астарачай на территории государственных погранично-пропускных пунктов «Астара» (Азербайджанская Республика) - «Астара» (Исламская Республика Иран) от государственной границы Азербайджанской Республики и Исламской Республики Иран», подписанным правительствами двух стран.
Азербайджанская делегация также осмотрела территорию строящегося моста и терминального комплекса «Астара» (Иран) и провела переговоры по увеличению перевалочной способности этого комплекса. Была достигнута договоренность о необходимости ускорения реализации совместных проектов.