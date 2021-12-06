В Ираке масштабная операция против ИГИЛ
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми прибыл с необъявленным визитом в город Махмур на севере страны, передает Anadolu.
Иракские СМИ распространили кадры из Махмура, где премьер, одетый в военную форму, беседует с министром обороны страны Джумой Инадом.
Согласно информации, Казыми проинспектировал военные части в Махмуре, где отметил значимость пересмотра планов безопасности с целью эффективной борьбы с террористами ИГИЛ.
На встрече с представителями Курдской региональной администрации Ирака (КРАИ), Казыми и объявил о начале антитеррористической операции с участием правительственных сил и подотчетных КРАИ отрядов курдского ополчения.