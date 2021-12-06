Как в Азербайджане реализуется Госпрограмма по расширению цифровых платежей

В Азербайджане завершено выполнение 70,3% мероприятий, которые запланированы в рамках реализации Государственной программы по расширению цифровых платежей в 2018-2020 годах. частично выполнено 4,6%, а неисполненными считаются 25,1%. Об этом на 5-м Международном банковском форуме «Безналичная экономика: надежная, безопасная и устойчивая» в Баку заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, передает агентство Туран.

«Общий результат реализации программы за 3 года оценивается на уровне 73%. В рамках программы дальнейшее улучшение институциональной среды цифровых платежей выполнено на 83%, возрождение банковского сектора - на 54,5%, формирование цифровой экосистемы - на 70%, усиление просвещения и пропаганды по цифровым платежам - на 100%», - уточнил Гасымлы.