В Азербайджане резко ухудшится погода

В ночь с 9 на 10 декабря в северных и западных районах Азербайджане резко похолодает. Об этом haqqin.az сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов.

В некоторых регионах страны возможен интенсивный дождь, в горах ожидается снегопад. Западный ветер может усилиться до 15-20 м/с.

В Баку и на Апшеронском полуострове ожидается пасмурная погода, в основном без осадков. Утром 9 декабря возможен дождь. Умеренный юго-западный ветер сменится северо-западным.

Температура воздуха на полуострове составит ночью 7-10, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, днем 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление повысится до 765 мм. ртутного столба, относительная влажность составит 65-75%.