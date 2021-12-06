Саакашвили передумал

Арестованный бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который накануне заявил об отказе от медицинского лечения, решил передумать. Об этом заявил журналистам его адвокат Дмитрий Садзаглишвили.

Он сообщил, что к прекращению саботажа привели введенные администрацией госпиталя меры — ограничение на посещения, а также запрет смотреть телевизор.

«После протеста, вчера, ему возобновили сигнал, у него есть возможность смотреть телевизор. Дисциплинарные ограничения упразднены, следовательно, все формы протеста Саакашвили завершились, он принимает медикаменты», — добавил адвокат Саакашвили.

Напомним, что экс-президент Грузии продолжает лечение в военном госпитале города Гори после 50-дневной голодовки.