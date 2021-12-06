Армянский правозащитник Ваан Оганесян на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал признания военнослужащих, добровольно сдавшихся азербайджанскому спецназу.

«После публикации мне звонили и писали многие люди, выражая сомнения в подлинности публикации. Чтобы развеять эти подозрения, я привожу показания более десяти военных, вернувшихся из Азербайджана», - пишет Оганесян.

«Нас было 62 человека, но они продолжали идти в нашу сторону. Просидев минут 15-20 у позиции, мы решили подойти к солдатам, чтобы понять, что происходит. Один из них на беглом русском языке попросил нас не беспокоиться, поэтому мы сдались. Я подошел и увидел, что их было 4-5 человек. У костра стояли еще 3-4 азербайджанца», - сказал С.Г, вернувшийся из азербайджанского плена.