Как 62 армянских военнослужащих сдались семи азербайджанским спецназовцам сенсационное признание
Армянский правозащитник Ваан Оганесян на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал признания военнослужащих, добровольно сдавшихся азербайджанскому спецназу.
«После публикации мне звонили и писали многие люди, выражая сомнения в подлинности публикации. Чтобы развеять эти подозрения, я привожу показания более десяти военных, вернувшихся из Азербайджана», - пишет Оганесян.
«Нас было 62 человека, но они продолжали идти в нашу сторону. Просидев минут 15-20 у позиции, мы решили подойти к солдатам, чтобы понять, что происходит. Один из них на беглом русском языке попросил нас не беспокоиться, поэтому мы сдались. Я подошел и увидел, что их было 4-5 человек. У костра стояли еще 3-4 азербайджанца», - сказал С.Г, вернувшийся из азербайджанского плена.
«Мы покинули позицию всем штабом. Мы по очереди передали наше оружие азербайджанцам, после чего нас попросили пойти с ними. Там было 7 азербайджанцев и один их командир», - приводит слова военнопленного Р.К армянский правозащитник.
«Около 8 вечера мы вышли на указанные позиции и увидели отряд спецназа «Яшма». Их было 6-7 человек, и мы решили сдать свое оружие», - говорит С.П.
«Дойдя до неизвестной территории, азербайджанские отряды спецназначения, около 6-8 человек, вышли к нам, представились и предложили сдать наше оружие, боеприпасы и обмундирование», - сказал Н.Д.
Отметим, что сам правозащитник Ваан Оганесян опубликовал в общей сложности 12 заявлений армянских военнослужащих, добровольно сдавших свое оружие азербайджанскому спецназу.
По его словам, подобных заявлений намного больше и позже все они будут опубликованы.