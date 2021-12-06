Как Марьям Гасанова вступила в фиктивный брак и стала контрактником в армии США

14:12

Суд США арестовал Марьям Гасанову, азербайджанку, которая вступила в фиктивный брак с гражданином США, а затем присоединилась к армии США по контракту. Как сообщает haqqin.az, Гасанова признала себя виновной по одному из выдвинутых против нее обвинений - мошенничеству с визой. Согласно решению суда, Гасанова будет депортирована из США в Азербайджан сразу после отбытия наказания и должна будет выплатить $41 511, которые получила от армии Соединенных Штатов. Приговор был вынесен судом Северной Каролины, где Гасанова служила в армии в звании рядового.

Согласно судебным документам и другой информации, 35-летняя Марьям Гасанова - гражданка Азербайджана приехала в США в рамках образовательной программы. Ее статус истек в марте 2014 года, и она намеревалась получить легальный вид на жительство (грин-карту) в стране, заключив фиктивный брак. Для этого девушка договорилась с гражданином США и заплатила ему $15 тысяч. Официально они поженились в октябре 2015 года в Нью-Йорке. Затем Гасанова и гражданин США обратились в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) на основании заключенного брака с просьбой изменить статус Гасановой и предоставить ей разрешение на постоянное проживание в стране. Гасанова и ее «муж» были приглашены на собеседование в офис USCIS. Оба заверили, что их брак добровольный и реальный.

По результатам беседы USCIS разрешила Гасановой постоянно проживать в США. Получив грин-карту, она вступила в ряды американской армии и в дополнение к своей зарплате получала ежемесячную арендную плату, предусмотренную для замужних женщин. Обо всем этом сообщил прокурор Восточного округа Северной Каролины Майкл Ф. Изли после приговора. «Планы Гасановой обойти законы США провалились, и теперь она привлечена к ответственности за свои действия», - заявил суду Ронни Мартинес, специальный агент Службы внутренней безопасности (HSI) в штатах Северная Каролина и Южная Каролина. «Защита целостности иммиграционной системы США жизненно важна, и HSI уделяет приоритетное внимание этой миссии», - добавил он.