В Конгрессе США приняли оборонный бюджет: там есть и помощь Украине

Палата представителей Конгресса США одобрила выделение $300 млн на поддержку украинской армии, передают "Детали".

Согласно информации, палата представителей Конгресса США одобрила проект оборонного бюджета на финансовый 2022 года с помощью для армии Украины и заявлением в поддержку Тайваня на фоне его конфликта с Китаем. Законопроект был принят 363 голосами против 70.

Документ предусматривает выделение $300 млн на поддержку вооруженных сил Украины, $4 млрд - на европейскую оборонную инициативу и еще $150 млн - на сотрудничество со странами Балтии в сфере политики безопасности.

Несмотря на сильную поддержку в Конгрессе, из пакета были исключены предложения о введении санкций в отношении германо-российского газопровода "Северный поток - 2" и воинской повинности для женщин.