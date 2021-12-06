В Китае заявили, что США «заплатят» за бойкот Олимпиады

Американская сторона поплатится за решение объявить дипломатический бойкот зимним Олимпийским играм в Пекине. Об этом в среду на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, пишет ТАСС.

"Мы уже заявляли, что США заплатят цену за свои ошибочные действия. Давайте подождем и увидим, что будет дальше", - сказал он в ответ на вопрос о том, какие контрмеры планирует принять Китай. Но на вопрос о том, планирует ли КНР принимать аналогичные шаги в отношении Австралии за бойкот Олимпиады, он не ответил.

По словам Вэньбиня, Китай не направлял каких-либо официальных приглашений на Олимпиаду представителям правительства Австралии. Как сказал дипломат, на их отсутствие "никто не обратит внимания", поэтому это не помешает проведению Игр. Он также отметил, что увязка бойкота с соблюдением прав человека в Синьцзян-Уйгурском районе КНР противоречит духу Олимпийской хартии.