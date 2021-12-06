Эрдоган готов предложить Москве и Киеву посредничество в любом желаемом формате

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь выступил с предложением оказать России и Украине посредничество для "деэскалации напряженности". Об этом он сообщил турецким журналистам на борту своего самолета, возвращаясь из Катара.

"Мы продолжаем следить за событиями в Украине и в ее непосредственной близости. Мы хотим, чтобы напряженность между РФ и Украиной не возрастала, а в регионе сохранялась стабильность. Мы готовы оказать нашу поддержку для деэскалации напряженности, которая обострилась в последние недели, и наладить диалог. С согласия обеих сторон мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом желаемом формате", - приводит слова президента Турции издание "Сабах".