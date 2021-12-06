В Госдепе считают, что Россия угрожает миропорядку

Возможное военное вторжения России в Украину - «серьезная ошибка» с далеко идущими последствиями. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, передает Wall Street Journal.

По его словам, нынешний кризис значительно превосходит масштабы Украины, так как попытка России изменить границы другой страны силой представляет собой угрозу устоявшемуся международному порядку в целом.

Блинкен дал понять, что США для снижения угрозы по-прежнему отдают предпочтение дипломатическим средствам, хотя готовы и к мерам другого характера, если дипломатия не даст результата.

«Вчерашнее предупреждение президента Байдена российскому лидеру Владимиру Путину о последствиях вторжения в Украину должно повлиять на принятие будущих решений президента Путина», – сказал госсекретарь.