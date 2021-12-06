Эффективность Pfizer против «омикрона» ниже, однако...

Эффективность вакцины Pfizer против «омикрона» ниже, чем против первоначального варианта COVID. Об этом свидетельствуют результаты первых лабораторных исследований, которые проводились в Южной Африке, где были выявлены первые случаи и вспышки мутировавшего вируса, сообщает Sky News.

Предварительные исследования показали, что «омикрон» способен ускользать от антител, однако вакцина все еще работает, а бустерная доза повышает ее эффективность.

Согласно информации, эффективность вакцины Pfizer против «омикрона» может быть в 40 раз меньше, чем от первоначального варианта COVID-19.