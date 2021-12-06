Эффективность Pfizer против «омикрона» ниже, однако...
Эффективность вакцины Pfizer против «омикрона» ниже, чем против первоначального варианта COVID. Об этом свидетельствуют результаты первых лабораторных исследований, которые проводились в Южной Африке, где были выявлены первые случаи и вспышки мутировавшего вируса, сообщает Sky News.
Предварительные исследования показали, что «омикрон» способен ускользать от антител, однако вакцина все еще работает, а бустерная доза повышает ее эффективность.
Согласно информации, эффективность вакцины Pfizer против «омикрона» может быть в 40 раз меньше, чем от первоначального варианта COVID-19.
"Несмотря на то, что способность «омикрона» ускользать от вакцинных антител значительна, она не полная, и это хорошие новости", - отметил профессор Алекс Сигал, вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, который руководил исследованием.
Профессор Сигал также считает, что «омикрон», вероятно, обладает как иммунной защитой, так и преимуществом передачи по сравнению с другими вариантами.
Отмечается, что исследование не полное. В нем был изучен живой вирус «омикрон», выращенный в лаборатории, который был протестирован на образцах крови всего 12 вакцинированных людей. Поэтому исследование не может многое сказать нам о том, насколько эффективными будут вакцины против предотвращения инфекции или дальнейшей передачи вируса в реальном мире.