В Баку мужчина упал с пятого этажа и выжил

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о том, что в Хатаинском районе Баку человек упал с балкона пятого этажа жилого здания на крышу пристройки и нуждается в помощи.

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия в оперативном порядке были отправлены сотрудники Службы спасения особого риска министерства. В результате оперативных действий спасатели спустили пострадавшего с крыши и передали бригаде скорой медицинской помощи.