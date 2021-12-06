«Невозможно»: в Кремле оценили шансы воссоздания СССР

«Вообще госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно», — сказал Песков.

«...На пространстве бывшего Советского Союза появились достаточно давно и вызревают интеграционные процессы с разной скоростью развития. Это и Содружество Независимых Государств, это и более продвинутые организации, такие как ЕврАзЭС, и еще более продвинутая союзная структура, такая как союзные государства Россия и Беларусь, но ни то, ни другое, ни третье не является попыткой реинкарнации Советского Союза и не может ею стать», - сказал Песков, отвечая на вопрос, насколько интеграция, которая сейчас происходит в рамках СНГ, может напоминать воссоздание Советского Союза.

Он подчеркнул, что причина, по которой они не являются реинкарнацией СССР, в том, что на пространстве бывшего Советского Союза давно сформировались, окрепли и успешно развиваются независимые суверенные государства: «И на этом пространстве государства относятся друг к другу исходя из взаимного уважения, взаимного доверия и невмешательства во внутренние дела друг друга».

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила об опасениях Соединенных Штатов, что Москва может стремиться к воссозданию СССР.