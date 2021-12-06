В парламенте Киргизии не осталось русских
Впервые в истории независимой Киргизии парламент остался без русских депутатов, пишет Лента.ру.
ЦИК Киргизии опубликовал окончательные итоги выборов в парламент по данным ручного подсчета 100% бюллетеней. Информация опубликована на официальном сайте комиссии.
Согласно сообщению, в парламент проходят шесть партий: «Ата-Журт Кыргызстан» (17,3%), «Ишеним» (13,62%), «Ынтыма»к (10,99%), «Альянс» (8,33%), «Бутун Кыргызста» (7,03%) и «Ыйман нуру» (6,1%). Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.
Отмечается, что среди других национальных меньшинств республики в парламенте теперь будут представлены три депутата от дунган и по одному от узбеков и таджиков. Также в новый состав парламента прошли 18 женщин. 19 депутатов из 90 раньше уже избирались в законодательный орган.