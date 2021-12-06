Новые возможности: при поддержке Минтруда проводится Форум карьерного роста

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При поддержке Государственного агентства по занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения проводится Азербайджанский форум карьерного роста. В работе форума принимают участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр образования Эмин Амруллаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра экономики Эльнур Алиев, а также депутаты, представители государственных и частных структур, высших учебных заведений, карьерных центров, местные и зарубежные спикеры, студенты. "Будьте готовы к будущему!" - целью форума, который проходит под таким девизом, является повышение осведомленности участников о постоянно меняющемся рынке труда, их ознакомление с профессиями и навыками будущего, обсуждение шагов, которые необходимо предпринять для подготовки профессиональных кадров, отвечающих требованиям рынка труда. В своем выступлении министр Сахиль Бабаев отметил, что ежегодное вхождение на рынок труда в стране около 100 тысяч молодых людей формирует такую важную задачу, как обеспечение достойной занятости трудоспособного населения, в том числе молодежи. Он отметил, что люди, впервые вышедшие на рынок труда, во многих случаях сталкиваются с трудностями в поиске работы в соответствии со своей профессией и специальностью. С другой стороны, удельный вес квалифицированной рабочей силы в экономически активном населении не превышает 35%.

Министр рассказал участникам о шагах, предпринимаемых в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева для развития рынка труда, расширения активных программ занятости. Он также подчеркнул, что за последние 4 года количество трудовых договоров увеличилось на 30%, дойдя до 1 млн 685 тысяч, а фонд заработной платы вырос на 92%. Бабаев добавил, что посредством государственных служб занятости 230 тысяч человек обеспечены работой, 122 тысячи оплачиваемыми общественными работами, 36 тысяч обеспечены активами в рамках программы самозанятости. 7 тысяч человек прошли профессиональную подготовку, 292 тысячам оказаны профессиональные консультационные услуги, 8 485 человек получили страхование по безработице - эти выплаты увеличились на 30%. Бабаев отметил важность внедрения инновационных решений и цифровизации в сфере услуг занятости, а также подсистемы “Занятость”. Министр сообщил, что в подсистеме зарегистрировано 110 тысяч вакансий, 14 тысяч из которых в данный момент активны. В качестве основных целей министр назвал создание подсистемы ”Трудовые отношения" (ƏMAS), карты занятости страны, реестра занятых лиц, мобильных систем контроля и мониторинга неформальной занятости, электронной биржи труда, централизованного портала карьеры и другие проекты.