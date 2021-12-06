Новые возможности: при поддержке Минтруда проводится Форум карьерного роста
При поддержке Государственного агентства по занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения проводится Азербайджанский форум карьерного роста.
В работе форума принимают участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, министр образования Эмин Амруллаев, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, заместитель министра экономики Эльнур Алиев, а также депутаты, представители государственных и частных структур, высших учебных заведений, карьерных центров, местные и зарубежные спикеры, студенты.
"Будьте готовы к будущему!" - целью форума, который проходит под таким девизом, является повышение осведомленности участников о постоянно меняющемся рынке труда, их ознакомление с профессиями и навыками будущего, обсуждение шагов, которые необходимо предпринять для подготовки профессиональных кадров, отвечающих требованиям рынка труда.
В своем выступлении министр Сахиль Бабаев отметил, что ежегодное вхождение на рынок труда в стране около 100 тысяч молодых людей формирует такую важную задачу, как обеспечение достойной занятости трудоспособного населения, в том числе молодежи. Он отметил, что люди, впервые вышедшие на рынок труда, во многих случаях сталкиваются с трудностями в поиске работы в соответствии со своей профессией и специальностью. С другой стороны, удельный вес квалифицированной рабочей силы в экономически активном населении не превышает 35%.
Министр рассказал участникам о шагах, предпринимаемых в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева для развития рынка труда, расширения активных программ занятости.
Он также подчеркнул, что за последние 4 года количество трудовых договоров увеличилось на 30%, дойдя до 1 млн 685 тысяч, а фонд заработной платы вырос на 92%. Бабаев добавил, что посредством государственных служб занятости 230 тысяч человек обеспечены работой, 122 тысячи оплачиваемыми общественными работами, 36 тысяч обеспечены активами в рамках программы самозанятости. 7 тысяч человек прошли профессиональную подготовку, 292 тысячам оказаны профессиональные консультационные услуги, 8 485 человек получили страхование по безработице - эти выплаты увеличились на 30%.
Бабаев отметил важность внедрения инновационных решений и цифровизации в сфере услуг занятости, а также подсистемы “Занятость”.
Министр сообщил, что в подсистеме зарегистрировано 110 тысяч вакансий, 14 тысяч из которых в данный момент активны. В качестве основных целей министр назвал создание подсистемы ”Трудовые отношения" (ƏMAS), карты занятости страны, реестра занятых лиц, мобильных систем контроля и мониторинга неформальной занятости, электронной биржи труда, централизованного портала карьеры и другие проекты.
Заявив, что консультационная служба оказывает поддержку в повышении осведомленности молодежи о рынке труда, а также в планировании их карьеры, Бабаев отметил ряд новых проектов в этой сфере - платформы "Ало, карьера", "Создай CV", "Мобильная профессия", "Сумей". По его словам, ведется работа по повышению роли профориентации и планирования карьеры, продолжается разработка около 1000 профессиональных и квалификационных стандартов. Будущие мероприятия включают запуск Центра карьеры, создание городка карьеры по южнокорейской модели для привития детям профессиональных навыков, организацию ярмарок труда, расширение профессиональной мобильности и другие мероприятия.
Бабаев также отметил, что нынешний форум дает возможность донести до целевых групп важность и необходимость профессиональной консультационной службы, повысить осведомленность о текущем состоянии рынка труда, о наиболее важных навыках будущего и путях их приобретения, создать совместную дискуссионную платформу на эту тему для государственного, делового и неправительственного секторов.
Выступившие на форуме докладчики отметили важность подготовки молдых людей к рынку труда, повышения их осведомленности, формирования требований к рабочей силе, профессиям и навыкам будущего, подготовки молодежи к выбору профессии, оказания им поддержки в планировании карьеры.
На форуме выступили Мурат Коч, эксперт по личному развитию и стратегическому управлению в Университете Чаг в Турции, и Тал Джатран, спикер из Израиля, а также другие иностранные и местные спикеры. Они провели тематические семинары на темы "Почему стоит инвестировать в услуги карьерного консультирования?” "Меняющиеся тенденции после пандемии: как превратить проблемы в возможности?", Рынок труда и навыки будущего”, “Карьерный путь к крупным компаниям/влияние инноваций и стартапов на нашу карьеру”, “Карьерный путь к успеху", "Возможности, созданные государством ". В результате совместного сотрудничества спикеров и участников планируется подготовить комплекс предложений, идей и решений, направленных на будущее.