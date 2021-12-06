В Азербайджане зарегистрировано 33 788 наркозависимых людей. Об этом, как сообщает haqqin.az, в прямом эфире на странице Минздрава в Instagram сообщил генеральный директор Республиканского наркологического центра Орхан Джафаров. По его словам, на учете состоят 618 женщин и 9 подростков в возрасте 15-17 лет. 2 242 человека, которые страдают от наркозависимости, это лица, относящиеся к возрастной категории 18-24 лет, 5403 от 25 до 29 лет. А число людей старше 65 лет составляет 207.

Джафаров отметил, что в последнее время увеличилось число потребителей наркотиков. Таким образом в результате принятых мер возросло и число официально зарегистрированных. Наблюдаются и случаи употребления наркотиков несовершеннолетними.

«Хотя в статистических данных указаны 9 несовершеннолетних, это не отражает реальности. Это связано с тем, что потребители наркотиков не всегда обращаются за лечением», - сказал глава наркологического центра, добавив, что, как правило, психика тех, кто употребляет наркотики, серьезно нарушена.

Отметим, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, уровень полного излечения от наркозависимости в мире составляет 3-4%.