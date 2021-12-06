Иран подключится к электросетям Азербайджана и России
Иран готов к подключению своей электрической сети к электросетям Азербайджана и России, заявил министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан, передает ИРНА.
На встрече с послом Азербайджана в Тегеране Али Ализаде Мехрабиан подчеркнул готовность Ирана расширять водно-энергетические связи с Азербайджаном.
Он отметил, что Иран завершил исследовательский проект синхронизации (подключения электрической сети) энергосистем Азербайджана, Ирана и России, заявив о готовности Ирана к исполнительной эксплуатации данного проекта.
Согласно договоренностям между Баку, Тегераном и Москвой, электросеть Ирана будет подключена к России через Азербайджан.