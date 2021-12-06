Микаила Джаббарова изберут президентом Федерации борьбы Азербайджана
Сегодня в Министерстве молодежи и спорта состоится отчетно-выборная конференция Федерации борьбы Азербайджана.
Ожидается, что президентом организации будет избран министр экономики Микаил Джаббаров. На данный момент исполняющим обязанности президента является Намик Алиев.
Ранее Микаил Джаббаров покинул пост президента Федерации фехтования. Его место занял Балаш Касумов.
Джаббаров является и президентом Федерации бадминтона, где сегодня также пройдет отчетно-выборная конференция.