В Турции не стали возбуждать уголовное дело из-за смерти активиста Мамедова

Прокуратура Стамбула завершила расследование по делу активиста Байрама Мамедова, утонувшего в море 2 мая 2021 года. Было решено не возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием оснований, сообщает haqqin.az.

Заявление распространило стамбульское отделение Ассоциации современных юристов Турции (ÇHD). Отмечается, что, учитывая, что смерть Байрама Мамедова была сочтена «подозрительной» его родственниками и друзьями, стамбульское отделение Ассоциации обратилось в прокуратуру Стамбула с просьбой расследовать это дело.