В Турции не стали возбуждать уголовное дело из-за смерти активиста Мамедова
Прокуратура Стамбула завершила расследование по делу активиста Байрама Мамедова, утонувшего в море 2 мая 2021 года. Было решено не возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием оснований, сообщает haqqin.az.
Заявление распространило стамбульское отделение Ассоциации современных юристов Турции (ÇHD). Отмечается, что, учитывая, что смерть Байрама Мамедова была сочтена «подозрительной» его родственниками и друзьями, стамбульское отделение Ассоциации обратилось в прокуратуру Стамбула с просьбой расследовать это дело.
Напомним, Байрам Мамедов вышел из дома 2 мая 2021 года и не вернулся. Через два дня выяснилось, что он упал в море в районе Кадыкей и утонул, а его тело находится в морге учреждения юстиции в Стамбуле. Прокуратура Стамбула начала расследование гибели Байрама Мамедова по запросу стамбульского отделения ÇHD. Сегодня прокуратура направила официальный ответ на обращение организации, в котором указано, что по результатам судебно-медицинской экспертизы от 29 ноября 2021 года Байрам Мамедов скончался от утопления. Ввиду отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела прокуратура приняла решение о прекращении расследования 7 декабря 2021 года на основании заключения судебно-медицинской экспертизы.