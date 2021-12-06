За годы гражданской войны Сирия превратилась в крупнейшего в мире поставщика синтетического наркотика под названием каптагон, говорится в расследовании The New York Times, передает издание "Детали".

Условия в Сирии для производства синтетического наркотика идеальные: "Высокий уровень образования населения, которому в условиях разрухи надо как-то выживать, остатки развитой промышленности, доступ к морским портам и контрабандным маршрутам в Ливане и Иордании”.

Согласно информации, большая часть наркотика вывозится через порт Латакия. Одним из главных контрагентов сирийского наркокартеля в распространении наркотиков служит "Хезболла".

Основной рынок сбыта еще несколько лет назад был в Саудовской Аравии и странах Залива. Но понемногу наркотик распространяется по всему миру. В частности, власти Иордании жалуются, что если прежде их страна были лишь промежуточным этапом наркотрафика из Сирии в Саудовскую Аравию, то теперь в стране появился собственный рынок каптагона, который завоевывает популярность у местной молодежи. В последние годы власти Греции, Италии, Саудовской Аравии и других стран изъяли сотни миллионов таблеток, большинство из которых поступило из контролируемого правительством порта в Сирии.