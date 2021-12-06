Наркокартель на руинах Сирии крышует армия Асада расследование The New York Times
За годы гражданской войны Сирия превратилась в крупнейшего в мире поставщика синтетического наркотика под названием каптагон, говорится в расследовании The New York Times, передает издание "Детали".
Условия в Сирии для производства синтетического наркотика идеальные: "Высокий уровень образования населения, которому в условиях разрухи надо как-то выживать, остатки развитой промышленности, доступ к морским портам и контрабандным маршрутам в Ливане и Иордании”.
Согласно информации, большая часть наркотика вывозится через порт Латакия. Одним из главных контрагентов сирийского наркокартеля в распространении наркотиков служит "Хезболла".
Основной рынок сбыта еще несколько лет назад был в Саудовской Аравии и странах Залива. Но понемногу наркотик распространяется по всему миру. В частности, власти Иордании жалуются, что если прежде их страна были лишь промежуточным этапом наркотрафика из Сирии в Саудовскую Аравию, то теперь в стране появился собственный рынок каптагона, который завоевывает популярность у местной молодежи. В последние годы власти Греции, Италии, Саудовской Аравии и других стран изъяли сотни миллионов таблеток, большинство из которых поступило из контролируемого правительством порта в Сирии.
По результатам расследования стало известно, что большая часть производства и распространения наркотиков управляется и контролируется офицерами 4-й бронетанковой дивизии сирийской армии, элитного подразделения, которым командует Махер аль-Асад, младший брат президента Башара Асада и одна из самых влиятельных фигур в стране.
Расследование основано на интервью с представителями правоохранительных органов десяти государств и с десятками экспертов по наркотикам. Многое было рассказано бывшим спецпосланником президента США (в бытность Дональда Трампа) по делам Сирии Джоэлом Рейберном.
"Обращаться к сирийскому правительству за помощью в борьбе с наркотрафиком - это просто абсурд. Ведь это оно и экспортирует наркотики”, - заявил он.
Отмечается, что производство каптагона продолжает расти.
Каптагон служит стимулирующим средством, позволяет резко снизить чувствительность к боли и не замечать усталости, поэтому он активно применялся ИГ в боевых действиях. Многие немотивированные зверства ИГ эксперты также склонны объяснять воздействием этого наркотика.
Цена одной таблетки каптагона варьируется от $1 до $14 в зависимости от степени очистки. Рыночная (уличная) цена только тех партий каптагона, которые удалось перехватить, составляет в сумме $2,9 млрд в год. Это втрое больше годового объема легального экспорта из Сирии – $860 млн.