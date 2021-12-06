Свыше 50 человек, родственников армянских военных, которые числятся без вести пропавшими или находятся в плену в Азербайджане, перекрыли центральный проспект Баграмяна рядом со зданием парламента в Ереване с требованием организовать встречу со спикером парламента Аленом Симоняном.

Как сообщают армянские СМИ, на проспекте образовалась большая автомобильная пробка, между протестующими и полицейскими происходят стычки, задержаны 10 человек.

Председатель Национального собрания уже проинформировал, что готов принять двух родственников, но демонстранты с этим не согласны, требуя, чтобы либо он вышел к ним, либо принял не менее 20 человек.

Накануне в сети была распространена скандальная видеозапись, на которой Ален Симонян обвиняет попавших в плен армянских солдат в дезертирстве и трусости, заявляя, что «этих пленных уже для меня не существует». Эти высказывания спикера НС Армении вызвали негодование в армянском обществе и СМИ.