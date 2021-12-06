Эрдоган: США активно вооружают террористов в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в беседе с журналистами, сопровождавшими его во время визита в Катар, осудил позицию США по вопросу поддержки сирийского крыла террористической организации ПКК.

«На фоне призыва Турции к совместной борьбе с проявлениями терроризма в регионе США активно вооружают террористов в Сирии. Что это за проявление дружбы с Турцией, что за партнерство в рамках НАТО? В Вашингтоне, безусловно, не могут ответить на эти вопросы. К сожалению, США проводят ошибочную политику в регионе», - цитирует Эрдогана Anadolu.

Президент Турции также привлек внимание к недавней встрече с главой Белого дома Джо Байденом и отметил, что тема Сирии обсуждается и на уровне внешнеполитических ведомств двух стран.