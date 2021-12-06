МЧС обратилось к гражданам Азербайджана

Сразу после освобождения оккупированных в течение почти 30 лет территорий Азербайджана были начаты операции по очистке территорий, сильно загрязненных минами и неразорвавшимися боеприпасами. В этих операциях наряду с соответствующими государственными структурами принимает непосредственное участие и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, за прошедший период благодаря слаженной деятельности госструктур большая территория была очищена от мин и неразорвавшихся боеприпасов. В настоящее время там ведутся восстановительные и строительные работы.

Тем не менее на освобожденных от оккупации территориях по-прежнему остается большое количество мин и неразорвавшихся боеприпасов, и в настоящее время соответствующие госструктуры, в том числе Министерство по чрезвычайным ситуациям, слаженно продолжают свою деятельность по полному устранению этой угрозы.

При этом в министерстве с сожалением отмечают, что наряду с минами и неразорвавшимися боеприпасами на освобожденных от оккупации территориях обнаружены многочисленные взрывоопасные устройства, изготовленные врагом кустарным способом. Они могут выглядеть как предметы различного назначения -бытовые, хозяйственная утварь, детские игрушки и т.д. Помещенные в них взрывчатые вещества способны привести к большим трагедиям при малейшем прикосновении.

Самая большая опасность этих устройств в том, что внешне они выглядят привлекательно и любопытно, особенно для детей. Вследствие различных метеорологических факторов, в том числе локальных селей, такие устройства встречаются и вокруг населенных пунктов вблизи осовбожденных от оккупации земель.

МЧС Азербайджана рекомендует гражданам, проживающим в населенных пунктах около освобожденных от оккупации территорий, увидев неизвестные предметы, не прикасаться к ним, а позвонить и сообщить об этом на горячую линию МЧС и МВД.