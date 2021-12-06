Джаббаров проник в квартиру и украл ювелирные украшения на 20 тысяч фото, видео
Сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в совершении кражи задержан житель города Баку, ранее судимый за аналогичные преступления Эмин Джаббаров.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, житель столицы, обратившись 29 ноября в 5-е отделение полиции Бинагадинского районного управления полиции (РУП), сообщил, что из его дома около станции метро «Азадлыг» неизвестный украл ювелирные изделия на сумму в 20 тысяч манатов.
В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения, был задержан подозреваемый в совершении преступления - ранее судимый за аналогичные деяния житель Баку Эмин Джаббаров. В ходе осмотра при нем была обнаружена часть украденных украшений, которая была приобщена к делу как вещественные доказательства. Момент проникновения Э.Джаббарова в квартиру также был зафиксирован камерами видеонаблюдения.
Собранные материалы направлены в Следственный отдел Бинагадинского РУП, необходимые следственные мероприятия продолжаются.