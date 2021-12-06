Новая армянская провокация в Кельбаджаре

8 декабря с 14:35 до 15:30 подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в населенном пункте Юхары Шорджа Басаркечарского района, без всяких причин подвергли интенсивному обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, расположенные в населенном пункте Зяйлик Кельбаджарского района. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Подразделения азербайджанской армии приняли адекватные ответные меры. Потерь в личном составе и технике в азербайджанской армии нет.

Оперативная обстановка находится под контролем подразделений ВС Азербайджана.