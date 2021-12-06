Путину понравился формат переговоров с Байденом

Президенту России Владимиру Путину понравился формат переговоров с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Anadolu.

«Этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать. По крайней мере этот формат президенту Путину понравился», - сказал он.

Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что дата новых переговоров пока не определена. «Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты представителей двух стран, нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, в данный момент, ответить, когда это произойдет, не представляется возможным», - продолжил представитель Кремля.

По словам Пескова, пока также не определена дата, когда представители России и США обсудят вопрос стратегической стабильности в Европе. Но лидеры подчеркнули, что встреча должна состояться в кратчайшие сроки.