Завершились тактико-специальные учения Сил специального назначения под названием «Проведение антитеррористических операций в населенных пунктах». Об этом haqqin.az сообщили в Минобороны Азербайджана.

В ходе учений, проведенных в соответствии с планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 год, группам специального назначения было поручено нейтрализовать террористическую группировку условного противника, готовящуюся к провокациям среди гражданского населения.

Группы спецназа, получившие задачу, при поддержке бронемашин и вертолетов ворвались в населенный пункт, где укрывались условные террористы, и провели безопасную эвакуацию военнослужащих, пострадавших во время рейда.