Азербайджанский спецназ провел учения в Нахчыване фото
Завершились тактико-специальные учения Сил специального назначения под названием «Проведение антитеррористических операций в населенных пунктах». Об этом haqqin.az сообщили в Минобороны Азербайджана.
В ходе учений, проведенных в соответствии с планом координации войск Нахчыванского гарнизона на 2021 год, группам специального назначения было поручено нейтрализовать террористическую группировку условного противника, готовящуюся к провокациям среди гражданского населения.
Группы спецназа, получившие задачу, при поддержке бронемашин и вертолетов ворвались в населенный пункт, где укрывались условные террористы, и провели безопасную эвакуацию военнослужащих, пострадавших во время рейда.
На учениях в условиях, максимально приближенных к реальным боевым, совершенствовались навыки борьбы с терроризмом, а также выполнялись задачи с боем близкого контакта и различными видами оружия.
Азербайджанский спецназ, предотвращая диверсионную деятельность противника, выполнил все поставленных цели.
В конце учений, проведенных под управлением командующего Специальной общевойсковой армией генерал-полковника Керема Мустафаева, представителями Вооруженных сил Турции были высоко оценены навыки личного состава по ведению боевых операций в населенных пунктах. Военнослужащим, участвовавшим в учениях, были вручены ценные подарки.