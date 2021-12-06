Агентство по разминированию: достоверность переданных Арменией карт минных полей вызывает сомнения

При первичном осмотре предоставленных Арменией формуляров минный полей на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана создается впечатление их ненадежности, непригодности и неточности. Об этом говорится в заявлении председателя правления Агентства Азербайджана по разминированию Вугара Сулейманова.

По его словам, на прошлой неделе армянская сторона передала азербайджанской стороне формуляры карт минных полей на остальных освобожденных территориях Азербайджана. «В формулярах минных полей обычно указываются координаты местности, виды установленных мин, их количество, расстояние между ними, сведения о порядке расположения и маскировке. Однако первое ознакомление с картами минных полей создает впечатление об их недействительности, непригодности и неточности», - сказал Сулейманов.

Армянская сторона утверждает, что передала формуляры, охватывающие все минные поля, чтобы уйти от ответственности в рамках соответствующих международных судебных дел, отметил глава агентства. «Но у нас есть серьезные сомнения в том, что переданные армянской стороной формуляры полностью отражают ситуацию с минами на всех освобожденных территориях», - утверждает Сулейманов.

Он отметил, что агентство и Минобороны Азербайджана уже приступили к анализу и обработке полученных карт. «После завершения анализа формуляров данные будут нанесены на карты и проверены на соответствие и точность», - сказал Сулейманов.

Председатель ANAMA напомнил, что точность переданных ранее Арменией Азербайджану карт минных полей являлась невысокой: «Точность переданных ранее Арменией данных по минным полям в Агдаме, Физули и Зангилане составляет 25%».