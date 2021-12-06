Минюст продолжает интегрироваться в «Цифровое правительство» фото
В последнее время в Азербайджане осуществляется процесс перехода на систему «Цифровое правительство», и сфера юстиции не отстает от этого процесса. Об этом корреспонденту haqqin.az сообщил начальник Управления информационных и коммуникационных технологий министерства юстиции Агакерим Самедзаде. Он отметил, что более 20 государственных структур в рамках своей деятельности осуществляют взаимную интеграцию с электронными системами нотариата Минюста: «Сегодня более 40 информационных ресурсов 24 органов интегрированы в электронные цифровые системы Министерства. В течение месяца принимается около 5 миллионов нотариальных запросов. Отмечу также, что подавляющее большинство интеграций обеспечивается через «электронное правительство" и платформу ASAN Bridge».
Самедзаде подчеркнул, что на сегодняшний день нотариальным приложением воспользовались уже около 200 тысяч человек: «Каждый день посредством этого приложения подтверждается более 500 отдельных документов. Инновации в этом направлении будут продолжаться, и общественность будет проинформирована об этом. В настоящее время через мобильное нотариальное приложение можно в один шаг осуществить процесс перевода всех коммунальных услуг на имя нового собственника. В ближайшее время мы также оповестим банки о новой программе, которая будет создана в этой сфере».