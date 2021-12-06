«Азербайджанские Авиалинии» провели презентацию для турагентов ОАЭ
Возобновлению ежедневных рейсов после пандемии COVID-19 по маршруту Баку - Дубай было посвящено мероприятие «Азербайджанских Авиалиний», организованное в Дубае для туристических агентов. Организатором мероприятия выступила Aviareps - ведущая управляющая компания мира, работающая в сфере авиаперевозок и туризма, сообщили haqqin.az в пресс-службе авиакомпании.
Со вступительной речью на мероприятии выступил вице-президент Aviareps по Ближнему Востоку Глен Джонстон, кратко рассказавший об основных направлениях деятельности авиакомпании и об Азербайджане.
Презентацию AZAL в рамках мероприятия провела заместитель руководителя Управления маркетинга, коммерции и производства авиакомпании Фатима Гаджизаде. Она отметила, что в настоящее время специальные рейсы между Баку и Дубаем выполняются на ежедневной основе. В ближайшее время планируется увеличить число авиарейсов между двумя городами до двух раз в день.
Авиакомпания намерена вернуть на этот маршрут широкофюзеляжные самолеты для обеспечения еще более удобных и комфортных перелетов, а также реализации множества предложений на туристическом рынке.
Туристические возможности Азербайджана были представлены на презентации специалистом по внутреннему туризму Silk Row Travel Арзу Гулиевой.
Дубай - одно из самых популярных направлений маршрутной сети «Азербайджанских Авиалиний». Тысячи туристов из Азербайджана ежегодно посещают крупнейший город ОАЭ. В настоящее время здесь продолжается всемирная выставка EXPO-2020, на которой представлены павильоны из 192 стран.
Большой интерес к Азербайджану проявляется и туристами из стран Персидского залива, многие из которых путешествуют в Баку транзитом через международные аэропорты Дубая.