«Азербайджанские Авиалинии» провели презентацию для турагентов ОАЭ

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Возобновлению ежедневных рейсов после пандемии COVID-19 по маршруту Баку - Дубай было посвящено мероприятие «Азербайджанских Авиалиний», организованное в Дубае для туристических агентов. Организатором мероприятия выступила Aviareps - ведущая управляющая компания мира, работающая в сфере авиаперевозок и туризма, сообщили haqqin.az в пресс-службе авиакомпании. Со вступительной речью на мероприятии выступил вице-президент Aviareps по Ближнему Востоку Глен Джонстон, кратко рассказавший об основных направлениях деятельности авиакомпании и об Азербайджане.

Презентацию AZAL в рамках мероприятия провела заместитель руководителя Управления маркетинга, коммерции и производства авиакомпании Фатима Гаджизаде. Она отметила, что в настоящее время специальные рейсы между Баку и Дубаем выполняются на ежедневной основе. В ближайшее время планируется увеличить число авиарейсов между двумя городами до двух раз в день.

Авиакомпания намерена вернуть на этот маршрут широкофюзеляжные самолеты для обеспечения еще более удобных и комфортных перелетов, а также реализации множества предложений на туристическом рынке. Туристические возможности Азербайджана были представлены на презентации специалистом по внутреннему туризму Silk Row Travel Арзу Гулиевой.