Лондон предупреждает Тегеран: это последний шанс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала Иран принять условия «ядерной сделки 2015 года», заявив, что это «последний шанс».

«Это, действительно, последний шанс для принятия условий сделки, и я настоятельно призываю Тегеран подписать соглашение, потому что мы полны решимости сотрудничать с партнерами для предотвращения получения Ираном ядерного оружия», - сказала глава внешнеполитического ведомства.

По ее словам, подписания соглашения СВПД в интересах самого Ирана.

Напомним, что второй раунд переговоров в Вене между Великобританией, Францией, Германией, Россией, Китаем и Ираном возобновится в четверг, 9 декабря.