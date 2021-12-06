Центральный банк Азербайджана с 10 февраля 2022 года введет в обращение банкноты номиналом в 20 манатов нового дизайна, сообщает пресс-служба ЦБ страны.

Новая купюра посвящена теме Карабаха и выполнена с учетом самых передовых технологий защиты при изготовлении денежных знаков.

Центробанк также введет в обращение монету в 20 гяпиков нового дизайна, на которой будет изображен герб Азербайджана и год выпуска монеты.

В сообщении Центробанка отмечается, что денежный знак в 20 манатов и монета в 20 гяпиков, находящиеся в настоящее время в обращении, будут иметь хождение параллельно с обновленными денежными знаками и использоваться без ограничений в качестве средств оплаты.