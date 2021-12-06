«Азеригаз» признан самым активным госпредприятием

8 ноября 2021 года в рамках проекта Агентства США по международному развитию (USAID) «Гражданское общество во имя прозрачности» (ECSOFT) обществом с ограниченной ответственностью MG Consulting был организован круглый стол, посвященный итогам второго квартала проекта «Онлайн-платформа общественного контроля» (www.enezaret.az).

На мероприятии, в котором приняли участие представители государственных органов, прессы, международных организаций и НПО, были обсуждены проблемы, связанные с реализацией проекта, вопросы, которые нашли свое решение.

Производственное объединение «Азеригаз» было награждено как самое активное государственное предприятие в решении проблем, поднятых гражданами в рамках проекта.