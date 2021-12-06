Каплан, Голдсмит, Феррари - и все это миллиардер азербайджанского происхождения
Журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP, Майами, США) вышли на след скандально известного иранского миллиардера азербайджанского происхождения Рзы Зарраба. Выяснилось, что Зарраб живет в великолепном особняке стоимостью в миллионы долларов, ведет роскошный образ жизни, развлекается с девушками, ему принадлежит конный центр.
Напомним, Рза Зарраб был арестован по обвинению в нарушении санкций США против Ирана, отмывании денег. Но затем он был освобожден по соглашению с Федеральным бюро расследований, и в течение нескольких лет о нем не было какой-либо информации. И только недавно выяснилось, что Зарраб получил новый паспорт на имя Аарона Голдсмита и открыл в Майами конный центр. Журналисты OCCRP начали следить за ним и изучать его повседневную жизнь.
Совместное расследование OCCRP, Law&Crime и Miami Herald показало, что Зарраб получил документы для постоянного проживания и работы в США. Документы были выданы на имя Аарона Голдсмита. Под этим именем Зарраб открыл для себя банковские счета и основал коневодческий бизнес. Но в окрестностях Майами и в кругах конного спорта его знают как Ричарда Феррари. Так Зарраб представлялся в ряде документов.
Выяснилось, что ранее он жил в Майами с 29-летней девушкой - профессиональным дрессировщиком лошадей. Ее личность из-за соображений безопасности не раскрывается, сообщается только, что они с Заррабом познакомились в середине 2020 года, причем последний представлялся как Ричард Феррари. Вскоре они стали жить в Майами в просторном особняке с бассейном и пятью спальнями. Однако после того, как девушка узнала, кем в действительности является ее любовник, она обратилась в полицию. По ее словам, она боится преследований со стороны Зарраба.
После этого Рза Зарраб, который до ареста был женат на певице Эбру Гюндеш в Турции, познакомился с 22-летней Амандой Перковски. В июле этого года его фотография с девушкой была опубликована в аккаунте в Facebook, открытом на имя Аарона Голдсмита.
В расследовании говорится, что Рза Зарраб продолжает поддерживать связь с бывшими партнерами-преступниками, а деньги на его роскошное проживание в США поступают через офшорные компании. Он инвестировал в конный бизнес и разведение лошадей с использованием поддельных удостоверений личности.
В июле журналисты проследили за ним вплоть до его дома в районе Коконат-Гроув в Майами. По пути Зарраб громко разговаривал с кем-то по-турецки по мобильному телефону.
Сообщается, что в настоящее время Зарраб живет в Майами в живописном особняке стоимостью 3,6 миллиона долларов. Как выяснилось, впервые приехав в этот город, он представился как Джон Каплан и сообщил, что прибыл из Турции.
Напомним, Рза Зарраб был арестован в США в 2016 году и приговорен к 130 годам тюрьмы. Однако находясь в тюрьме, он пошел на соглашение с ФБР и вышел на свободу, дав показания против турецкого "Халкбанка" по делу о нарушении санкций против Ирана.