В Евросоюзе утвердили санкции против ЧВК "Вагнера"

Европейский союз утвердили санкции в отношении членов частной военной кампании "Вагнер". Они касаются граждан Российской Федерации. Об этом сообщил корреспондент Рикард Йозвак в Twitter.

"Послы ЕС сегодня (8 декабря, - ред.) решили дать зеленый свет санкциям против группы "Вагнера", - говорится в сообщении.

Он указал, что в ЕС также добавят:

- трех человек, связанных с группой, к списку санкций в отношении прав человека,

- одного – в список по Ливии,

- трех – в список по Украине,

- двух физлиц и трех юрлиц – в список по Сирии.

Eu ams have today decided to green light sanctions against the Wagner group. It will also add 3 ppl associated with the group on its human rights sanction regime, 1 person on its #Libya listings, 3 on its #Ukraine list and 2 ppl & 3 entities on its #Syria list. All from #Russia