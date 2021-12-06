Катар первым понял, что США уходят… и позвал Эрдогана итоги с haqqin.az
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл из Катара, где находился с официальным визитом, проходившим в рамках регулярных ежегодных заседаний Турецко-Катарского комитета стратегического сотрудничества высокого уровня (TQHSC), который был создан в 2014 году.
Визит турецкого президента в Катар стал еще одним триумфом стратегического партнерства между Анкарой и Дохой и еще одним доказательством несостоятельности политики администрации Байдена в Персидском заливе. Катар стал первым, кто сумел просчитать падение интереса американского правящего класса к этому региону – и начал активно диверсифицировать свою экономику и безопасность, обратившись к Анкаре.
И теперь пожинает плоды своей прозорливости, в то время как Эмираты только начали аналогичные действия, а Саудовская Аравия существенно отстает и теперь мечется в отчаянии, ища того, кто мог бы предоставить ей надежную систему ПВО. Доха же, прикрытая Командованием турецко-катарских объединенных сил и военной базой турецкой армии, созданной еще в 2015 году, чувствует себя в безопасности. Такова цена прозорливости правителей Катара и гибкости их подходов в выборе внешнеполитических партнеров.
В нынешнем визите Эрдогана только конкретных соглашений в различных областях было подписано 15 штук. И теперь турецко-катарское сотрудничество охватывает все сферы деятельности двух государств - от экономики и военно-технического сотрудничества, до космоса и молодежной политики. Поэтому проще сказать, чего в этом визите не произошло.
Не состоялась встреча турецкого президента с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, тоже намеревавшимся посетить Катар в те дни, когда там был Эрдоган. По сообщениям хорошо информированных источников haqqin.az в Дохе, возможность такой встречи обсуждалась и турецкими, и саудовскими дипломатами – но все закончилось ничем. Видимо, Эр-Рияд еще не готов на столь смелые шаги, на которые пошли Эмираты, совершившие настоящий прорыв в отношениях с Анкарой.
Не менее важно то, что в ходе визита не обсуждался вопрос срочной финансовой помощи Катара Турции. «Мы приехали в Катар не для того, чтобы просить их прислать конкретную сумму денег, мы здесь только для того, чтобы обсудить улучшение наших отношений», - ответил глава турецкой дипломатии Мевлют Чавушоглу на провокационный вопрос корреспондента Reuters: «Сколько денег вы хотите получить от Катара в этот визит».
И действительно, у Анкары нет в этом необходимости. Катарские инвестиции в Турцию идут регулярно - и их общий объем составляет примерно 33 миллиарда долларов. Причем речь идет только о частных инвестициях, поскольку финансовое соглашение двух стран предусматривает линейку различных государственных кредитов турецкой экономике общим объемом в 15 миллиардов долларов. И это как раз то, о чем говорил Эрдоган: «Катар всегда был рядом с нами в спекулятивных атаках на нашу экономику».
К тому же действует несколько крупных сделок в сфере военно-технического сотрудничества: и поставки бронетехники, и беспилотники, и противодроновые системы. А в октябре 2020 года Доха получила турецкий военный корабль QTS 91 Al-Doha, который является одним из крупнейших учебных кораблей в мире. Второе судно такого же класса, QTS 92 A-Shamal , будет поставлено Катару в 2022 году. И платежи по всем этим сделкам Катар делает с педантичной регулярностью.
Как показал визит Эрдогана, турецко-катарское партнерство динамично развивается и имеет долгосрочный характер. Внося таким образом свой немалый вклад в процветание Ближнего Востока. И словно говоря остальным странам Залива, что «на США надейся, а верблюда в сторону Анкары отправляй».