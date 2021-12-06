Джемаль Бустани, автор haqqin.az 18:24

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отбыл из Катара, где находился с официальным визитом, проходившим в рамках регулярных ежегодных заседаний Турецко-Катарского комитета стратегического сотрудничества высокого уровня (TQHSC), который был создан в 2014 году. Визит турецкого президента в Катар стал еще одним триумфом стратегического партнерства между Анкарой и Дохой и еще одним доказательством несостоятельности политики администрации Байдена в Персидском заливе. Катар стал первым, кто сумел просчитать падение интереса американского правящего класса к этому региону – и начал активно диверсифицировать свою экономику и безопасность, обратившись к Анкаре.

И теперь пожинает плоды своей прозорливости, в то время как Эмираты только начали аналогичные действия, а Саудовская Аравия существенно отстает и теперь мечется в отчаянии, ища того, кто мог бы предоставить ей надежную систему ПВО. Доха же, прикрытая Командованием турецко-катарских объединенных сил и военной базой турецкой армии, созданной еще в 2015 году, чувствует себя в безопасности. Такова цена прозорливости правителей Катара и гибкости их подходов в выборе внешнеполитических партнеров. В нынешнем визите Эрдогана только конкретных соглашений в различных областях было подписано 15 штук. И теперь турецко-катарское сотрудничество охватывает все сферы деятельности двух государств - от экономики и военно-технического сотрудничества, до космоса и молодежной политики. Поэтому проще сказать, чего в этом визите не произошло. Не состоялась встреча турецкого президента с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом, тоже намеревавшимся посетить Катар в те дни, когда там был Эрдоган. По сообщениям хорошо информированных источников haqqin.az в Дохе, возможность такой встречи обсуждалась и турецкими, и саудовскими дипломатами – но все закончилось ничем. Видимо, Эр-Рияд еще не готов на столь смелые шаги, на которые пошли Эмираты, совершившие настоящий прорыв в отношениях с Анкарой.