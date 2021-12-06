По мнению автора, США рискуют не дожить до XXII века из-за глубоких культурных и политических противоречий. Она убеждена, что Америка начнет распадаться, если какое-то важное событие не объединит ее жителей. В 2012 году все 50 штатов получили тысячи писем от своих граждан с просьбой об освобождении от членства в союзе, напомнила колумнист.

Обозреватель болгарской газеты "Труд" Румяна Генадиева составила список государств, которые могут исчезнуть с лица Земли в ближайшие сто лет, передает РИА Новости.

Бельгия — еще одна западная страна, в которой, по словам Генадиевой, существуют этнические разногласия между фламандцами и валлонами. Она предположила, что в ближайшие 20 лет валлоны могут сформировать союз с Францией или обрести независимость.

В списке государств, которым грозит распад, оказалась и Великобритания. Решение Лондона о Брекзите одобрили не все части Соединенного Королевства, отметила автор. Как минимум Шотландия может выйти из состава объединения в течение двух десятилетий, говорится в материале.

На грани раскола находится и Испания, которая не смогла оправиться от сильнейшего финансового кризиса 2008 года. В январе 2015 года безработица достигла 24%, и существенных улучшений после этого не было, уточнила Генадиева. Экономические неудачи могут стать катализатором центробежных сил, которые приведут Каталонию и страну Басков к независимости от Мадрида, полагает обозреватель.

Эти государства, как говорится в статье, страдают от этнических, религиозных и социальных противоречий. При этом в списке и страны, которые исчезнут в результате глобальных природных катаклизмов. Такие острова, как Кирибати и Мальдивы, могут затонуть из-за повышения уровня мирового океана. Значительная часть Нидерландов также находится на уровне моря. На протяжении многих лет там борются с наводнениями, строя и расширяя насыпи, однако риск затопления все равно остается, подытожила журналист.