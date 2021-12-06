Пашинян: Азербайджан должен получить транспортную связь с Нахчываном

Депутат парламента от фракции «Честь имею» Анна Мкртчян процитировала сегодня в парламенте пункт 9-й заявления от 9 ноября 2020 года, сообщает aysor.am.

"Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской АР с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. Сейчас возникает вопрос: что это, если не коридор длинной в несколько километров?", – сказала депутат.

Премьер-министр Никол Пашинян ответил, что Армения заинтересована в открытии всех экономических и транспортных коммуникаций: "Да, мы готовы и заинтересованы в открытии всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе в том контексте, что западные районы Азербайджана должны получить железнодорожную и автомобильную связь с Нахичеванской Автономной Республикой, а Армения по территории Азербайджана – с Ираном и Россией".