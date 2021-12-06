Новым президентом организации избран генеральный директор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» Талех Зиядов. Он заменил на этом посту Микаила Джаббарова, избранного сегодня чуть ранее президентом Федерации борьбы.

После избрания Талех Зиядов поделился своими мыслями с прессой:

«Бадминтон, возможно, не очень популярный в Азербайджане вид спорта, но у него очень большой потенциал, - говорит президент Федерации. - В Токио Азербайджан был представлен одним спортсменом. Это уже большой успех.

Я с 11 лет играю в бадминтон. Поэтому всегда любил этот вид спорта. И знаю, как важны занятия бадминтоном, особенно для детей и молодежи. Будем делать все, чтобы бадминтон в Азербайджане развивался, в том числе среди девушек. Хотим, чтобы наши доморощенные бадминтонисты выступали на Олимпиадах. Не исключено, что сможем добиться этого к Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

В бадминтон надо брать детей с 11-12 лет и вести их при помощи правильного тренировочного процесса. Бадминтон многие считают развлечением на пляже. Но на самом деле этот вид спорта требует серьезных физических усилий».