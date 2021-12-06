В Азербайджане создается Центр исследований и разработок в сфере ИКТ

Совместный проект будет реализован с целью разработки инновационных продуктов, внесения долгосрочного вклада в ИКТ-сегмент Азербайджана.

Министерство цифрового развития и транспорта, Университет ADA и компания Huawei подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании по созданию совместного Центра исследований и разработок (R&D Centre).

Учитывая, что одним из основных факторов, способствующих цифровой трансформации в нашей стране, являются человеческие ресурсы, в рамках проекта будут подготовлены высококвалифицированные местные специалисты с сертификацией Huawei.

В Центре исследований и разработок будут подготовлены специалисты в области ИКТ, включая 5G, GPON, IP-технологии и другие области, имеющие отношение к национальному и региональному социально-экономическому развитию. Участники обучающих программ приобретут необходимые знания и навыки для реализации цифровой трансформации в нашей стране.

Выступивший на церемонии подписания ректор Университета ADA, профессор Хафиз Пашаев сказал, что документ позволяет нам сотрудничать с Huawei. Я верю, что студенты нашего университета, помимо получения образования на высшем уровне, смогут на более раннем этапе присоединиться к научно-исследовательской и практической работе.