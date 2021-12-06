МВД Азербайджана обратилось к гражданам

В результате мер, принятых на основе полученной органами внутренних дел оперативной информации, только за один день было изъято 10 охотничьих ружей, незаконно хранившихся гражданами в различных районах страны.

Как сообщили в МВД, сотрудники полиции изъяли охотничьи ружья различных марок у граждан М.Мамедова и С.Ахмедова (Астаринский район), Б.Асланова и А.Мамишова (Бейлаганский район), И.Гаджиевой и Э.Абдуллаева (Габалинский район), Р.Шарифова и П.Моллаева (Балакенский район), З.Муртузаева (Агдамский район) и Х.Гараева (Гаджигабульский район).