В Минске установили памятник азербайджанскому поэту Низами Гянджеви ФОТО
В белорусской столице готовится открытие памятника азербайджанскому поэту Низами Гянджеви, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».
Памятник выдающемуся представителю мировой литературы, классику поэзии и мыслителю, жившему и творившему в XII в. в Гяндже, уже можно увидеть в сквере в начале Старовиленского тракта города Минска. Недалеко от этого места находится здание посольства Азербайджанской Республики. В Азербайджане 2021-й объявлен Годом Низами Гянджеви, со дня рождения которого исполнилось 880 лет.