Во Франции задержаны двое мужчин, планировавших теракт на Рождество

Во Франции задержали двух мужчин, которые планировали устроить теракт на рождественские праздники, об этом сообщает телеканал BFMTV, ссылаясь на источники, близкие к следствию.

В сообщении сказано, что в планах злоумышленников было убивать ножами случайных прохожих в особо посещаемых местах.

Двое мужчин 23-х лет были задержаны 29 ноября в столичном регионе Иль-де-Франс.

Третьего декабря им уже предъявили обвинения, после чего молодые люди были заключены под стражу в рамках предварительного расследования.