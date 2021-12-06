Участники конференции были подробно проинформированы об азербайджанском материальном и духовном наследии, исторических памятниках и религиозных храмах, которые были разрушены во время 30-летней оккупации наших исторических земель Карабах а.

Было рассказано о моральном терроре, совершенном против наших музеев в Карабахе, и о горькой судьбе экспонатов, украденных и разграбленных армянскими оккупантами.

Была предоставлена информация о Бакинском процессе, инициированном Азербайджаном в 2008 году для установления эффективного и действенного диалога между культурами и цивилизациями. Было сообщено, что заложены основы глобальной инициативы «Мир во имя культуры» (Peace4Culture) и, что Азербайджанская Республика подписала ряд важных проектов по поддержанию мира и стабильности в регионе, и было проинформировано о проделанной работе.

«Азербайджанское государство, многокультурная страна, с большим уважением относящаяся к культуре, языку и религии ряда народов, проживающих на его территории. С этой точки зрения обеспечение мира в регионе для нас высокая задача», - было сообщено на конференции.

Было отмечено, что как только наши земли были освобождены от оккупации, азербайджанское государство начало масштабные реставрационные и строительные работы, в частности, восстановление памятников истории и культуры, в том числе мечетей, а также христианских церквей. Министр поблагодарил ISESCO и ее Генерального секретаря за поддержку в этой работе и приветствовал реформы, направленные на укрепление организации и повышение эффективности.