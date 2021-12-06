Большинство израильтян поддерживают удар по Ирану

Большинство израильтян поддержали бы нападение на Иран, даже если бы оно не получило зеленый свет от США, показал новый опрос Института демократии Израиля. Об этом пишет Times of Israel.

В целом, 51% израильтян согласились с тем, что Израиль может атаковать Иран даже без получения «зеленого света» из Вашингтона, и только менее трети (31%) не поддержали бы такие действия без одобрения Америки, показал опрос.

По обоим вопросам наблюдался большой разрыв между мнениями еврейских и арабских респондентов.

В то время как значительное большинство (62%) еврейских израильтян считают, что Иран представляет собой экзистенциальную опасность, лишь меньшинство (19%) арабских израильтян согласны с этим мнением. И если явное большинство еврейских израильтян (58%) согласились с тем, что согласие Америки на нападение не обязательно, то только 18% арабских израильтян сказали то же самое.