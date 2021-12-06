Байден рассказал о действиях США при обострении ситуации на Украине

США расширят свое военное присутствие на территории стран-союзниц по НАТО и помогут укрепить оборонительный потенциал Украины в случае «нападения» со стороны России, сказал американский президент Джо Байден, передает РИА Новости.

Он сообщил журналистам, что в ходе состоявшейся накануне онлайн-встречи с российским коллегой Владимиром Путиным обрисовал последствия реализации приписываемых РФ планов вторжения в соседнюю страну, которые в Москве много раз опровергали.

"Нам, возможно, также придется нарастить наше присутствие в странах НАТО... Помимо этого, я дал понять, что мы предоставим украинцам оборонительные средства", – сказал Байден. Он добавил, что предупреждал в основном об экономических последствиях, которых российский коллега "никогда не видел".